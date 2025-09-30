◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの王貞治球団会長が巨人・田中将大投手の通算２００勝達成を祝福した。「素晴らしいですよ」と拍手。「２４勝０敗というのもあるしね。これは歴史にないことだからさ、０敗で終わったというのはね」と楽天時代の２０１３年の大活躍を思い出しながら絶賛した。先発は中６日以上が基本となり、リリーフとの分業制が進んだ時代での希少な達