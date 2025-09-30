３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京9月30日】中国の「烈士記念日」に当たる30日、北京の天安門広場で人民英雄への献花式が行われ、習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら共産党と国家の指導者が出席し