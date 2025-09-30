きょうの為替市場は９月期末の取引の中、ドル安が続いており、ドル円は１４７円台まで下げ幅を広げている。期末の調整もさることながら、前日同様に米政府機関閉鎖への懸念がドルを圧迫している模様。 本日は米政府の会計年度末だが、米下院ではつなぎ予算案が可決されているものの、米上院では共和、民主双方が歩み寄れないでいる。万一、明日の１０月１日から米政府機関が閉鎖となれば、１０月３日の米雇用統計は発表が延