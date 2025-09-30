３０日午後７時１５分頃、東京都町田市中町のマンションで「母親が刺された」と家族から１１０番があった。警視庁町田署員が駆け付けると、マンションの外階段で住人の８０歳代とみられる女性が腹部から血を流して倒れており、搬送先の病院でまもなく死亡が確認された。同署は現場付近にいた同市原町田、職業不詳の桑野浩太容疑者（４０）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、桑野容疑者は同日午後７時１０分頃、