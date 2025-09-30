◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手がセ・リーグ記録に並ぶ４６セーブをマークし、０５年岩瀬仁紀（中日）、０７年藤川球児（阪神）、中日の守護神・松山晋也に並んだ。田中将大投手の日米通算２００勝がかかった試合、２点リードの８回２死一、二塁の場面から大勢に代わって登板。移籍後初の回またぎ登板ながら、しっかり締めた。これで元同僚の中日・松山と並ぶ４