◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目を挙げ、プロ１９年目で到達した。古巣の楽天もＳＮＳで偉業達成を祝福した。楽天時代のユニホーム姿とともに「＃田中将大選手、日米通算２００勝達成おめでとうございます！積み重ねた一つひとつ