◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝を達成。早実時代の２００６年夏の甲子園で駒大苫小牧の田中将と投げ合った斎藤佑樹氏（３７）が祝福のメッセージを寄せた。以下、メッセージ全文。「同世代のフロントランナーとしてずっと野球界の第一線を走り続けてきたマー君は、僕にとって憧れの存在でした。同世代から名球会に入る選手が生まれるのは、すごくうれし