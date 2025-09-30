最上級のサウンドと上質なデザインで、多くのオーディオ好きを惹きつけてやまない、英国の老舗オーディオブランド・Bowers＆Wilkins（バウワース アンド ウィルキンス）から、ワイヤレスヘッドホンの最新ブラッグシップとなる「Px8 S2」（実勢価格：12万9800円前後）が登場しました！今作は2022年に発売された「Px8」の後継モデル。ワイヤレスでのロスレス再生に対応し、ハウジングが薄型化した「Px7 S3」の性能を継承し、音質、装