スタイル抜群の美女たちが水着姿でカップルチャレンジに挑戦。オトナの男女の遊びに、お笑いコンビ・見取り図の盛山も「何この遊び」と驚きの声を上げた。【映像】K-1ラウンドガールのわがままボディ炸裂な水着姿ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加