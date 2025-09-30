劉建超氏【北京共同】中国共産党の対外交流部門、中央対外連絡部（中連部）は30日、劉建超部長の後任に、劉海星氏が就任したことを公式ウェブサイトで明らかにした。米メディアが8月、劉建超氏は拘束されたと報じており、失脚したことが有力になった。劉建超氏は日本への理解が深いことで知られ、次期外相候補と目されていた。2022年に発足した3期目の習近平指導部は習国家主席が重用した高官が相次ぎ失脚する異例の事態となっ