「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手が会見に臨み、１点差に迫られる細川の２ランを反省しながらも「ズルズルいかなかったのは良かった」と振り返った。会見中には思い出の１勝を問われたが、「あまりないですね」と即答しつつ、「本当にここまでいろんなことがあって、苦しかったですけど、何とか乗り越えることができた。自分にとって大きな１勝でした」と語った。田