日本ハム２−１ソフトバンク（パ・リーグ＝３０日）――日本ハムが４連勝。四回に郡司の２ランで先行し、継投で逃げ切った。ソフトバンクの連勝は５で止まり、２番手の大江が通算１６５試合目でプロ初黒星を喫した。◇楽天２−１ロッテ（パ・リーグ＝３０日）――楽天が逆転勝ちで連敗を６で止めた。１点を追う八回に村林、黒川の連続適時打で試合をひっくり返した。４年目の泰がプロ初勝利。ロッテは高野脩が粘れず４連敗。