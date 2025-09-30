「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）今季限りで３８年間の審判生活に別れを告げる笠原昌春審判員に試合後、巨人・阿部監督から花束が贈られた。オーロラビジョンには「笠原昌春審判員３８年間お疲れさまでした」のメッセージも掲出され、スタンドの両軍ファンからは惜しみない「笠原コール」が送られた。試合前のメンバー表交換時には笠原審判員を中央にして、両サイドを中日・井上監督と阿部監督が固め、記念撮影に