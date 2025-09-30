アドビは、iPhone向け動画編集アプリ「Adobe Premiere」の配信を開始した。基本機能は無料で利用でき、手軽に動画編集が可能。Android版も開発中。 「Adobe Premiere」は、もともとデスクトップ向けに提供されている動画編集アプリ。今回の配信により、スマートフォンでも無料でプロ品質の編集ができるようになった。 モバイル版では、1フレーム単位の詳細な編集や、商用利用も可能な2000点以上のAdobe