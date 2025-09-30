◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人の小林誠司捕手（36）は30日の中日戦（東京D）で8番に入り、7月20日の阪神戦（東京D）以来72日ぶり、今季6度目の先発マスク。1学年上の田中将大投手（36）と1軍初のバッテリーを組み、好リードで史上4人目の日米通算200勝へと導いた。試合後には、阿部慎之助監督（46）も「うまくピッチャーのいいところ出してくれて。マー君からも小林を指名してきましたので、ほん