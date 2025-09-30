「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・美馬学投手が引退セレモニー。１５年のプロ生活に終止符を打ち、涙を流した。この日は生まれつき右手首から先がなく、「先天性四肢欠損症」の障害を持つ長男・リタ君（５）が始球式。引退試合では限界の右肘に異変が生じながら、渾身の６球を投げ込んだ。セレモニーでは女優の妻、美馬アンナら家族から花束を受け取ると、涙腺が崩壊。美馬は「一番近くで