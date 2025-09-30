サイバー攻撃によるシステム障害を受け、アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は３０日、傘下のアサヒビールなど国内の主要工場の多くで生産を一時停止したことを明らかにした。システム障害により、ビールや飲料、食品などの受注や出荷ができないためで、３０日午後８時時点で復旧のめどは立っていないとしている。システム障害は２９日午前７時頃に発生した。グループ内で使用するシステムが起動しないなどの不具合が起こ