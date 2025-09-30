「ＤｅＮＡ４−５ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）今季限りでの現役引退を表明しているＤｅＮＡ・森唯斗投手が九回に登板し、１回を無失点に抑えて現役最終登板を飾った。ネット裏には２軍調整中の牧、宮崎、伊藤、大貫らが集い、顔の前でスマホを構えて最後の勇姿を撮影した。試合後の引退セレモニーで森唯は、泣きじゃくる３人の子供が花束贈呈に訪れた際も、ソフトバンク時代の監督である工藤公康氏から花束を手渡