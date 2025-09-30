ロッテ・美馬学の今季限りでの現役引退に伴い、各球団の選手たちがメッセージを送った。▼ 銀次楽天イーグルスアンバサダー「美馬さん15年間のプロ野球生活お疲れ様でした。心も体も、そして肩・肘も本当にボロボロだと思います。しっかり体を休めて、この先最高の人生にしてください。美馬さんとの思い出は2013年、楽天イーグルスで一緒に日本一を獲ることが出来ました。本当に美馬さんの活躍がなければ、この優勝はなかった