９回に登板し無失点で終え喜ぶ横浜ＤｅＮＡ・森唯＝横浜◆横浜ＤｅＮＡ４ −５ヤクルト（横浜スタジアム）大歓声に迎えられ、森唯が引退試合に臨んだ。通算１２７セーブを挙げている男が送り出されたのは、やはり九回のマウンドだった。先頭打者に投手強襲安打を許したが、続く長岡を空振り三振に抑え、通算５００奪三振を達成。最後は北村恵を遊ゴロ併殺打に仕留めると、飛び上がって喜んだ。万雷の拍手に包まれながらベンチ