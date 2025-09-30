中日は３０日の巨人戦（東京ドーム）に２―４で敗れて借金「１４」。これで巨人戦は１１勝１３敗となり、直接対決１試合を残して負け越しが決定した。中日は３点を追う３回に細川が右中間スタンドへ２０号２ランを放ち１点差。「打ったボールはストレートです。なんとか入ってくれて良かったです。引き続きマラーを援護できるように頑張ります」という主砲の一発で追い上げムードが高まった。だが、中日打線が奪った得点はこ