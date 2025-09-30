◆パ・リーグロッテ１―２楽天（３０日・ＺＯＺＯ）楽天４年目左腕の泰勝利投手がプロ初勝利を挙げた。１点ビハインドの７回に登板して無失点で切り抜けると、８回に味方打線が逆転。「うれしい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。鹿児島・奄美大島生まれの左腕は身長１７２センチと小柄ながら１５０キロ超の速球が武器。２３年に左肘のトミージョン手術を受けたが回復し、今季初めて１軍に昇格。登板した５試合６イニン