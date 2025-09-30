◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第２節広島１―１上海海港（３０日・広島サッカースタジアム）Ｊ１の広島は、上海海港と引き分けた。何度もチャンスはつくりながら最後まで２点目は奪えなかった。ＤＦ荒木隼人は前半１９分に先取点を挙げた。試合開始時から、全体でポジションを押し上げて攻撃的なリズムをつくった。前半１９分、ＭＦ東俊希が左ＣＫでボールを上げると、荒木は「一回、ニアに行って、ファーに消