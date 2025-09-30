「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤が、日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手を祝福した。「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢＡＢＹＳ」の「あとひとつ」を田中将が登場曲に使用するなど、楽天時代から交流があるファンキー加藤は３０日、自身のインスタグラムを更新。「田中将大投手！マー君！日米通算２００勝、本当におめでとうございます！長い道のりでしたね。ずっと応援してました。