◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（東京ドーム）中日の石伊雄太捕手が、７回の守備で途中交代した。７回２死。リチャードへの４球目。梅野のカットボールがワンバウンドし、その際に右手に直撃した。違和感を訴え、治療のためベンチに下がったが、そのまま交代した。試合後、井上監督は「病院に行ったかな。結構、腫れていた」と説明。「あいつは『（交代せずに）いきます』って言ったけど、『やめとけ』って言った。折れ