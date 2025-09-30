２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで６月に新日本プロレスに入団したウルフ・アロンが３０日、デビュー戦となる来年１月４日の「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（東京ドーム）に向けた公開記者会見に出席した。新日本の棚橋弘至社長とともに出席した会見は東京・新宿区の歌舞伎町の屋外で実施された。ウルフは開始と同時に強い雨が降り始める想定外の展開に「オン