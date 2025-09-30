◆ＡＣＬＥ▽第２節ＪＤＴ―町田（３０日、マレーシア・ジョホール）町田は敵地のジョホール・ダルル・タクジム（ＪＤＴ・マレーシア）戦にて０―０で前半を終えた。主将のＤＦ昌子源が後半アディショナルタイムに決勝弾を決めて、劇的勝利を収めた２７日の岡山戦（１〇０）から中２日。町田はリーグ戦でも武器にしている右サイドのＤＦ望月ヘンリー海輝へロングボールから流れを作る。前半１３分には相手のバックパスが弱