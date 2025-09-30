舞台『千と千尋の神隠し』が、2026年1月から韓国で上演され、千尋役を上白石萌音さん（27）と川栄李奈さん（30）が演じることが発表されました。2022年3月に、世界初演として帝国劇場で開幕した舞台『千と千尋の神隠し』。2024年には、国内ツアーと並行してロンドン・コロシアムでも上演されました。ロンドン公演は、日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模となり、約30万人を動員（製作会社発表）。2025