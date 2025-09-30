女優の井上和香（45）が30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。割烹料理店を営む実家の食事で唯一うれしかったことを振り返った。今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送され、「ウチの家業では当たり前だったこと」のトークテーマで実家が割烹料理店の井上は「お店のコースとかで出た高級食材とかは、もう当然しょっちゅう食べます」と語った。高級食材については「松茸とかお刺身と