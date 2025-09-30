新潟県は、毒性が強く緊急対処が必要な特定外来生物に指定されている“ヒアリ”が新潟東港で見つかったと発表しました。県内での確認は今回が初めてです。 赤っぽくツヤがある体が特徴のアリ。新潟東港で見つかった“ヒアリ”です。県によりますと9月26日、環境省が新潟東港の西埠頭で毎年実施しているヒアリの侵入調査の中で、調査業者がコンテナヤード上の舗装の継ぎ目から出入りする約20匹のアリを確認。ヒアリであるこ