世界文化遺産『佐渡島の金山』の全ての労働者を追悼する式典が9月、新潟県佐渡市で開かれた。しかし、「労働の強制性の表現をめぐる日韓両政府の意見が折り合わなかった」などとして韓国側の出席は今年もなかった。 ■“追悼式”開催求めるも…2年連続で欠席 佐渡市で行われた佐渡島の金山で働いていた朝鮮半島出身者を含む、すべての労働者を追悼する式典。 これは、世界文化遺産の登録にあたり、韓国側が毎年開催するよう求