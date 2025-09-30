今年7月、新潟市内のコンビニエンスストアの駐車場で面識のある男性に対して恐喝未遂した疑いで29歳の男が逮捕されました。恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の男(29)です。男は面識のある男性から揶揄されたことなどに因縁を付け、男性から現金を脅し取ろうと企て、7月29日、新潟市内のコンビニエンスストアの駐車場で男性に対して語気鋭く現金を要求し、要求に応じなければ男性などに危害を加えるかもしれないと畏