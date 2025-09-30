グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」が、9月30日（火）に公式Xを更新。蓮の花といちごのイラストを投稿し、SNSでは矢沢あいによる名作コミック『NANA』とのコラボレーションではないかと考察が盛り上がっている。【写真】現在値下げ中「ユニクロ」×『NANA』コラボTシャツ■中島美嘉という共通点も今回「KATE」が投稿したのは、蓮の花とイチゴのイラストと、「ねえあたし達の出会いを覚えてる？」という文言