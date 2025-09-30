新潟県内・県外のイベントで新潟市の魅力を発信する第15代と第16代のにいがた観光親善大使が9月30日、NST本社を訪れ、引き継ぎを報告しました。 親善大使の任期は1年で、県内のイベントのほか、全国各地の行事にも参加し、新潟の魅力をPRします。【第16代 相澤花菜さん】「県内外だけでなく、海外からインバウンドでお越しいただいた方にも英語や中国語・韓国語を通して新潟の魅力を発信したい」【第16代 山崎美怜さん】「笑顔と