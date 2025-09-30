新潟県上越市の小学校で9月30日、クマに遭遇したときの対処方法を学ぶ学習会が開かれました。児童たちは防御姿勢などを実践し、大人に助けを求めるまでの手順を確認していました。 30日、上越市三和区の三和小学校で全校児童約200人を対象に開かれたのは『大型獣被害対策学習会』です。【うぃるこ 梅村佳寛さん】「今年はクマが秋に食べているブナの実が全然なっていなくて、山にエサがない年になっている。クマがいつも以上に街