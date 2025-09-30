福岡県警城南署は30日、福岡市城南区堤1丁目付近の路上で29日午後4時ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から「そこの店でアイスを食べよう。アイスを買ってあげる」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60〜70歳くらい、身長165〜170程度。短髪白髪、白色半袖Tシャツ、灰色長ズボン着用。