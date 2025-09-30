9月30日朝、新潟県村上市の住宅にクマが玄関のガラス戸を割って侵入しました。住人は2階に避難し、けがはありませんでしたが、警察と市が周辺の住民に警戒を呼びかけています。 30日午前5時半ごろ、村上市塩町の住宅に住む70代の女性から「クマが玄関のガラスを割って家の中に入ってきた」と通報がありました。【通報した70代女性】「（ガラスが）粉々に。急なことだったので、怖いとは思った」ガラスが割れる音がしたため、女性