明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆美意識が高まり、ファッションセンスが光る一日。貴方の魅力がクローズアップされ、周囲から注目されます。新しいアイテムをゲットするのも吉。B型の運勢……★★★★☆今日は気力体力ともに充実している一日。スポーツを始めるのに適しています。スポーツクラブへ行くと、よきアドバイザーに恵まれるか