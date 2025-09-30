今年8月、新潟県燕市内のスーパーマーケットで惣菜を盗んだ疑いで、無職の81歳の男が逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新潟市西蒲区の無職の男(81)です。男は8月20日、燕市内のスーパーマーケットで惣菜3点（販売価格合計1140円）を盗んだ疑いが持たれています。事件は、被害店舗から通報があり、発覚。警察によりますと、防犯カメラの映像などから男を特定したという