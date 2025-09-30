5年にわたりスポーツ庁長官を務めた室伏広治さんが職員に対し退任の挨拶をおこないました。スポーツ庁・室伏広治長官「国のスポーツ行政を担うということで、重責を引き受けまして、感動していただけるスポーツ界を目指すということで、最後までその初心で貫いてまいりました。本当に5年間お世話になりました」室伏広治さんは、2020年に初代長官だった鈴木大地さんから長官を引き継ぎ、2代目長官として5年間にわたり務めました。在