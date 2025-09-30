警視庁によりますと、きょう（30日）午後7時15分ごろ、東京・杉並区堀ノ内で「一戸建てが崩れてきている」と110番通報がありました。現場に警察官などが臨場しましたが、50代と20代の男性親子が住む木造2階建て住宅1棟が倒壊したということです。衛星画像と比べると、茶色い屋根の建物がなくなっているように見えます。近隣住民「現場の崩れた擁壁は、ここ数年だいぶ膨らんでヒビも入って、水がちょろちょろ出ているような状況だっ