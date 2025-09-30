軍が実権を握るミャンマーで今年12月に予定されている総選挙を前に、ミャンマーの民主派組織の代表らがきょう（30日）開かれた集会で「軍が主導する不透明な選挙は、国全体の安定には繋がらない」などと懸念を示しました。都内できょう（30日）開かれたのは、超党派の国会議員で組織する「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」による集会です。軍と対立するミャンマー民主派組織NUG＝国民統一政府の駐日代表や在日ミャンマー人