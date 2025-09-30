ＴＲＦのＤＪＫＯＯが３０日、都内で、アミューズ、エイベックス、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ポニーキャリオンのエンタテインメント業界４社による合同サステナビリティアクションキャリア教育プログラム「ＥＮＴＮＥＸＴｃｌａｓｓ」で特別講師を務め、中学生に向けてエールを送った。今年ＤＪ活動４５周年を迎え、自己実現をテーマに講演。挑戦したいことが見つかった時は「家族や仲間に相談する。自分