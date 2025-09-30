アイドルグループ・timeleszの篠塚大輝と猪俣周杜が、フジテレビ系クイズバラエティ『今夜はナゾトレ』(毎週火曜19:00〜)の、シーズンレギュラーに決定。10月28日の放送から出演する。(左から)篠塚大輝、猪俣周杜同番組では、2023年から交代制でシーズンレギュラー枠を採用。今回、突然のオファーに驚いたという2人だが、篠塚は「謙虚さは持ちつつ、2人でここからバンバン正解していく姿をお見せしたい」、猪俣は「僕は実は勝負強