新しく赴任してきたのは、初々しい教育実習生と特別非常勤講師・岡田。初日から自己紹介で経歴や才能をアピールしまくり、授業でも我流を貫く岡田により、学校は不穏な空気に包まれていき――!?※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■新しく赴任してきた2人の教師■自己紹介のはずが…まさかの自慢大会!?■困惑せずにはいられない教師陣小さいころから教師になるのが夢だったと初