米１０年債利回りは４．１１９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.600（-0.020） 米10年債4.119（-0.019） 米30年債4.696（-0.008） ドイツ2.715（+0.008） 英国4.706（+0.006） カナダ3.183（-0.043） 豪州4.298（-0.035） 日本1.641（+0.006） ※米債以外は10年物