■ママ友が一致団結！「私たちはあなたのスポンサーじゃない」理恵さんの声がカフェの中に響き渡った。怒りというより、焦りと苛立ちが混じったその言葉に、場の空気が一気に凍りついた。誰も笑わなかった。誰も返さなかった。私は、ゆっくりと理恵さんの方へ顔を向けた。静かに、けれどはっきりと、言葉を投げた。私の声は震えていなかった。「お金の問題だけじゃない。毎回『ごめんね』の一言で済ませて、当然のように人に払わせ