ドル円のピボットは１４８．２１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値147.96高値148.84安値147.83 149.60ハイブレイク 149.22抵抗2 148.59抵抗1 148.21ピボット 147.58支持1 147.20支持2 146.57ローブレイク ユーロ円 現値173.64高値174.42安値173.63 174.95ハイブレイク 174.69抵抗2 174.16抵抗1 173.90ピボット 173.37支持1