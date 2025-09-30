櫻坂４６の山粼天が３０日までに自身のＳＮＳを更新。２９日に誕生日を迎え２０歳となったことを報告した。インスタグラムに「２０歳になりました！これからもよろしくお願いいたします！」とつづり、「クレヨンしんちゃん」が描かれたケーキを持った笑顔の写真や、茶色のジャケット姿で飲み物を飲んでいる、落ち着いた大人っぽい雰囲気の写真などをアップした。この投稿にＳＮＳ上では「ケーキがしんちゃんなのかわ