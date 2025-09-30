常備食材で作る簡単メイン4選 ストック食材の代表であるじゃがいもとリーズナブルなひき肉を使ったメインおかずをご紹介。ご飯にもお酒にも合うので、夕食や家飲みのおともにもぴったりです。 白いご飯に合うカレー味やさしい味わいのあんかけ こんがり焼けたチーズが絶品ほくほく＆熱々グラタンボリュームおかずがあっという間に完成！ 仕事で遅くなったり、忙しくて買い物に行けなかったときは、家にあるものでサッとごは